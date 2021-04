Pierre Arcand démis de ses fonctions au sein du Parti libéral

À la suite de son controversé voyage à La Barbade , dans les Antilles, pendant le temps des Fêtes, le député libéral Pierre Arcand perd ses responsabilités de porte-parole pour la métropole et en matière de transports au sein du cabinet fantôme de l’opposition.

“M. Arcand demeure député et membre du caucus libéral”, a indiqué Léa Carrière, l’attachée de presse de Mme Anglade.

Ce voyage de M. Arcand, qui passait des vacances dans les Antilles avec son épouse, avait suscité la controverse, puisque les gouvernements fédéral et provincial recommandaient fortement aux Québécois et Canadiens de ne pas voyager pendant les Fêtes en raison de la flambée de cas de COVID-19 au pays.

Dans le cadre d’une entrevue à la station de radio 98,5 FM, la semaine dernière, Mme Anglade avait reconnu qu’il s’agissait d’une “erreur de jugement” de la part du député de Mont-Royal_Outremont et lui avait demandé de rentrer le plus tôt possible.