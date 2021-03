Ces photos de Justin Trudeau capturent «l'année sans fin» qu'a été 2020

Mais nous ne sommes pas en temps normal. Comme la plupart des Canadiens, Trudeau et ses collaborateurs ne voyagent pas en raison de la pandémie de COVID-19 et tous les engagements habituels du temps des Fêtes n’auront pas lieu cette année.

Scotti, le photographe du premier ministre, a donc eu l’occasion de se pencher sur l’année 2020, une année pour le moins difficile. Dimanche, il a publié un album de plus de 150 photos, montrant Trudeau et d’autres fonctionnaires réagissant à des événements historiques et vivant des moments plus légers.