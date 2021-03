Des philanthropes invitent François Legault à miser sur une relance verte

MONTRÉAL — Dans une lettre ouverte publiée mardi et adressée au premier ministre, des dirigeants de grandes fondations philanthropiques invitent François Legault à miser avec eux sur une relance verte, solidaire et prospère.

“Alors que nous avons adopté de nouvelles habitudes pour “aplanir la courbe” de cas de COVID-19, nous devons maintenant réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et opérer plus rapidement que jamais la transition vers une économie sobre en carbone”, peut-on lire dans la lettre ouverte.

Les cosignataires invitent le gouvernement à privilégier l’autonomie alimentaire, l’achat local et le transport collectif et électrifié.

“Au Québec on a 8 000 autobus scolaires, mais seulement une centaine d’autobus scolaires sont électriques alors qu’à Saint-Jérôme on a une usine d’autobus électriques qui exporte partout dans le monde. On peut par exemple viser d’électrifier tous les autobus et ainsi décarboniser notre flotte”, a indiqué Éric St-Pierre de la Fondation familiale Trottier, en entrevue avec La Presse Canadienne.