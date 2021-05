L’humoriste explique qu’il venait tout juste d’amorcer la période de rodage de son deuxième one-man show lorsque les mesures pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19 ont été adoptées. Ce dernier cherchait donc une façon de pouvoir poursuivre l’exercice tout en divertissant le public en isolement et en créant une expérience se rapprochant autant que possible de l’ambiance d’une salle de spectacle.

«Les médias sociaux permettent de faire des vidéos en direct, mais ne donnent pas une rétroaction comme on est habitué d’avoir, avec les rires et les réactions des gens. J’ai donc pensé à créer une salle de spectacle virtuelle où on peut voir et entendre les gens. En plus de répondre à mon besoin, cette initiative fait du bien au public et permet à mes collègues humoristes de venir travailler sur cette plateforme avec moi», explique Phil Roy, par voie de communiqué.