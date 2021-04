La peur des aiguilles pourrait nuire à la campagne de vaccination

Inside Creative House via Getty Images

La peur des aiguilles fait partie des facteurs qui pourraient empêcher certaines personnes de se faire vacciner contre la COVID-19, et il est important de s’attaquer au problème alors qu’il est nécessaire de faire vacciner autant de personnes que possible, explique une experte.

Un programme de vaccination de masse pour protéger les Canadiens contre la COVID-19 a débuté à la fin du mois de décembre, et bien que les responsables aient répondu aux préoccupations concernant la sécurité des vaccins, certaines personnes souffrent d’une peur ou d’une phobie des aiguilles et non du vaccin lui-même.