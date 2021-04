Une pétition pour imposer la loi 101 aux cégeps

skaman306 via Getty Images

Cette question est revenue dans l’actualité après la controverse qui a entouré l’ouverture par le Cégep Gaspé et des Îles d’un campus anglophone à Montréal et le projet de cégep bilingue à Vaudreuil-Dorion. De plus, le gouvernement Legault a évoqué l’automne dernier la possibilité de renforcer la Charte de la langue française, lui qui a déjà réinvesti en francisation des immigrants.