Culture du viol dans les Looney Tunes? Pépé le putois effacé de la suite de «Space Jam»

Le personnage de dessin animé beaucoup trop entreprenant Pépé le putois (ou Pepé Le Pew en anglais) ne figurera finalement pas au générique de Space Jam: A New Legacy, rapportait le site Deadline , ce dimanche 7 mars.

La comédienne et chanteuse, qui avait déjà déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, se faisait une joie d’être celle qui allait enfin rendre la monnaie de sa pièce au personnage qui n’a, disons, pas très bien vieilli.

À l’origine, Pépé le putois courtisait sans relâche Pénélope la chatte en l’enlaçant et en l’embrassant de force, tandis que cette dernière se débattait pour fuir l’animal en manque d’amour ainsi que son odeur nauséabonde.

Il y a quelques jours, le chroniqueur du New York Times Charles M. Blow soulignait d’ailleurs que la mouffette contribuait à «normaliser la culture du viol» .

Il semblerait toutefois que cette coupure au montage n’ait rien à voir avec la publication de cet article. La scène aurait en effet été retirée du film dès l’entrée en fonction du réalisateur Malcolm D. Lee, il y a plus d’un an, rapporte The Hollywood Reporter.