Après le papier de toilette, une pénurie d'essuie-tout se profile

PavelRodimov via Getty Images

PavelRodimov via Getty Images

L’approvisionnement en essuie-tout préoccupe le patron du plus grand fabricant canadien de produits en papier, alors que se pointe une deuxième vague d’infections à la COVID-19 .

La demande pour les rouleaux d’essuie-tout a bondi depuis que les gens ont été confinés à la maison et nettoient plus fréquemment leur domicile, a expliqué le président et chef de la direction de Produits Kruger, Dino Bianco.