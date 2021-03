Ottawa veut imposer des amendes aux fraudeurs de la PCU

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau fait volte-face et prévoit maintenant sévir contre les fraudeurs de la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Il devrait déposer un projet de loi qui prévoit des amendes allant jusqu’à 5000 $ et jusqu’à six mois d’emprisonnement pour les individus qui auraient profité du programme gouvernemental pendant la pandémie.

Ces détails ont d’abord été dévoilés par le «Globe and Mail», qui a obtenu une version préliminaire de ce projet de loi, et ont été confirmés à La Presse canadienne par une source proche du dossier.

Or, il faut qu’il rallie les autres partis d’opposition pour adopter le projet de loi avant le congé estival, ce qui ne sera pas une mince tâche.

Bloquistes, conservateurs et néodémocrates ont indiqué lundi qu’ils n’avaient pas l’intention d’accélérer le processus.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, exige une mise à jour économique avant juillet, une conférence des premiers ministres pour discuter de transferts de santé avant septembre et l’exclusion des partis politiques à la subvention salariale.

Ce sont là les conditions pour s’assurer de la collaboration de son parti. «Sinon, on suivra le processus législatif normal et on essaiera d’améliorer ce projet de loi-là parce qu’après tout, le gouvernement est minoritaire», a-t-il affirmé.