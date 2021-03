Paul St-Pierre Plamondon tend un rameau d'olivier aux Autochtones

Dans son document, M. St-Pierre Plamondon rappelle que les gouvernements successifs du PQ ont été pionniers dans l’établissement de relations d’égal à égal avec les peuples autochtones et qu’il veut continuer l’oeuvre des premiers ministres René Lévesque et Bernard Landry.

«Sortir du régime colonial»

Cependant, le candidat dans la course péquiste estime qu’il faut bâtir sur la crédibilité du PQ et aller au bout du raisonnement, pour un dialogue entre des nations qui veulent sortir du régime colonial fédéral.

«Assoyez-vous avec nous, on va bâtir quelque chose de bien meilleur que la Loi (fédérale) sur les Indiens, l’invitation est respectueuse et axée vers l’avenir, soit sortir du régime colonial pour aller vers un régime respectueux et équitable.»

«On ne peut absolument pas présumer qu’on peut négocier en bloc, mais on ne peut absolument pas donner des traitements de faveur à certaines nations et ne pas les donner à d’autres. Il faut une base d’équité et des principes directeurs de négociation. C’est là que les États généraux me semblent essentiels.»