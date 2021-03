Patrick Huard ému aux larmes par un message touchant de ses enfants

Cette dernière a raconté que lorsque les deux amoureux se sont rencontrés, Patrick Huard lui a dit qu’il ne voulait pas d’autres enfants, qu’il ne voulait pas se marier, et qu’il ne voulait plus habiter avec une femme.

«30 ans de carrière, c’est extraordinaire, a-t-il lancé. Cette carrière a été possible en partie grâce à vous tous, et je suis très fier. Mais je suis encore plus fier de la famille qu’on a, de comment on vit tout ça ensemble, de comment on s’appuie, de ce qu’ils m’apprennent tous les jours. Et sans eux, je ne pourrais pas faire ça. Ils sont toujours derrière moi.»