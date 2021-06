L'incroyable performance de Patrice Michaud et de l'OSQ en confinement

Plusieurs artistes nous ont offert des prestations et des collaborations à distance depuis le début du confinement. Mais réunir 50 musiciens et un chanteur autour d’une même pièce, chacun s’exécutant depuis son domicile respectif, relève de l’exploit.

Il a d’ailleurs fallu trois semaines de travail et 40 heures de montage pour finaliser la vidéo.

«Je m’ennuie du spectacle. D’en voir et surtout d’en donner. Le plus précieux; devant du monde. Je m’ennuie de vous mener en bateau, de vous faire chanter, rire et pleurer, dans l’ordre que vous voulez», a confié Patrice Michaud sur les réseaux sociaux.