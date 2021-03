Publicité manitobaine: Bérubé en rajoute et rappelle la pendaison de Louis Riel

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale vendredi, il a invité les Manitobains à «regarder leur passé». Il réagissait une fois de plus à la publicité «21 raisons pour déménager au Manitoba» parue dans deux quotidiens jeudi et qui condamne la loi 21 sur la laïcité.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a expliqué en entrevue à Radio-Canada jeudi qu’il estime que les libertés religieuses sont un enjeu canadien et qu’elles sont menacées par la loi caquiste.

Le même jour, M. Bérubé avait soutenu que le coup publicitaire du Manitoba était «opportuniste» et prédit qu’il ne fonctionnera pas. «Je suis pas mal sûr que le Québec est pas mal plus attrayant que le Manitoba», avait-il lancé.

Louis Riel était chef métis et fondateur du Manitoba. Il a dirigé deux mouvements de résistance contre le gouvernement canadien dans le but de protéger les droits et la culture des Métis.