«Pas une très bonne idée» de voyager, avertit le Dr Alain Poirier

SHERBROOKE, Qc — De nombreux Québécois se laissent tenter par l’attrait du soleil et des vagues du sud alors que le froid s’installe et que les restrictions liées à la prévention de la propagation du coronavirus limitent les activités sociales. Pour le Dr Alain Poirier de la santé publique de l’Estrie, il s’agit d’une bien mauvaise idée.

«Si vous voulez aller quelque part et qu’on vous demande un dépistage, vous ne vous présentez pas dans nos lieux de dépistage, d’autant plus qu’on ne recommande pas ce genre de déplacements là, mais vous allez dans des laboratoires privés», a-t-il poursuivi.

Le gouvernement canadien vient notamment de suspendre pour trois jours tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni, où a été découvert un variant plus contagieux du coronavirus qui cause la COVID-19.

«Se calmer le pompon»

Par ailleurs, la situation ne s’améliore pas en Estrie, comme dans l’ensemble de la province. On a encore recensé une moyenne de 100 cas par jour au cours de la dernière semaine. Le plus récent bilan dévoilé lundi fait état de 49 patients hospitalisés et d’éclosions toujours actives principalement à Sherbrooke et à Granby.