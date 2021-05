Personnage transgenre: des sources chez Marvel contredisent Feige

Petite incompréhension entre Marvel Studios, son patron Kevin Feige, et les fans. Non, il n’y a pas en ce moment même le tournage d’un Marvel dont le personnage principal est transgenre.

Comme l’avait rapporté Le Huffpost ce jeudi, le président de Marvel Studios, Kevin Feige avait participé ce samedi 28 décembre à une session de questions-réponses à la New York Film Academy. Et lorsqu’on lui avait demandé si la franchise comptait introduire davantage de personnages transgenres dans ses films, Kevin Feige avait répondu “oui, absolument oui”. “Très bientôt. Dans un film que nous tournons en ce moment”, précisait-il alors.

Un personnage gay dans The Eternals

En effet, dans un entretien accordé en août à “Good Morning America”, Kevin Feige avait précisé l’arrivée d’un personnage gay dans un film en cours de tournage, qu’on suppose donc être The Eternals, de la réalisatrice Chloe Zhao avec les acteurs Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan et Brian Tyree Henry. Le directeur de l’Univers Marvel avait cependant refusé de dévoiler l’identité de l’acteur et du personnage: “Il est marié, il a une famille, et c’est juste une partie de qui il est”.