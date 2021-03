«Pas de justice, pas de paix»: mobilisation massive à Washington

«Retirez votre genou de notre cou!» Des milliers de manifestants convergeaient samedi vers le centre de Washington pour protester contre le racisme et les brutalités policières lors d’une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd .

C’est devant cet imposant monument que le pasteur d’Atlanta Martin Luther King avait, le 28 août 1963, face à près de 250 000 personnes, lancé «I have a dream» dans un discours devenu une référence de la lutte des droits civiques.

Plus d’une dizaine de collectifs, nombre d’entre formés spontanément sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd, dont la mort a ravivé les plaies raciales du pays, ont appelé à envahir les rues de la capitale.

«J’ai l’impression que nous nous sommes battus, battus, battus et que tout d’un coup, tout a éclaté au grand jour» se félicite Patricia Thompson, 55 ans, en référence à toutes les entreprises et organisations américaines qui ont selon elle pris publiquement position «contre le racisme institutionnel» pour la première fois après cette interpellation mortelle.

Cérémonie en Caroline du Nord

En face, dans une ambiance très familiale, les manifestants scandent «No Justice, No Peace, No Racist Police» (Pas de justice, Pas de paix, Pas de police raciste) et profitent des bouteilles d’eaux glacées distribuées par de nombreuses associations, sous une chaleur accablante.