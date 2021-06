Il faudra probablement être très patient avant de voir de nouveaux épisodes de «District 31»

Il y aurait peu de chances que nous retrouvions les enquêteurs de District 31 dans de nouveaux épisodes cet automne, si on se fie aux déclarations de Fabienne Larouche diffusées dans le cadre du Téléjournal de Radio-Canada, ce mercredi 13 mai.

La productrice a déclaré qu’il serait peu probable que les tournages reprennent avant un an . Du moins, pas avant qu’il y ait un vaccin.

«Qui va venir se faire confiner chez nous? On n’a pas les moyens d’amener tout le monde à l’hôtel et de payer pour eux autres pendant 150 jours de tournage», a-t-elle expliqué au journaliste Louis-Philippe Ouimet.

Et effectivement, considérant la proximité des personnages de District 31, il est tout à fait probable que Fabienne Larouche désire opérer dans un contexte de production aussi normal que possible. Surtout que le rythme accéléré des tournages de la quotidienne ne serait pas nécessairement possible si les comédiens doivent continuellement tenir compte des nouvelles règles à respecter.