«Pas assez de doses»: Legault réplique à Trudeau au sujet des vaccins

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Les tensions Québec-Ottawa sont ravivées à la veille de la première rencontre de 2021 entre Justin Trudeau et l’ensemble des premiers ministres des provinces.

Mardi, M. Trudeau manifestait son impatience de voir les précieux vaccins commandés par Ottawa dormir dans les congélateurs au lieu d’être injectés “dans les bras des Canadiens vulnérables”. Mercredi, François Legault a répliqué que c’était au gouvernement fédéral d’accélérer la cadence et de fournir davantage de vaccins.

“Au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD et sur les vaccins qu’il s’occupe d’abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins et qu’il s’occupe, aussi, de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada”, a lancé le premier ministre du Québec en conférence de presse.