Voici les artistes qui prendront part à «La Fureur 2020»

Comme pour l’édition Spéciale 20 ans diffusée en début d’année, les équipes de gars et de filles seront de nouveau formées de vétérans et de recrues.

Du côté des gars, Sébastien Benoit reprendra son rôle de capitaine pour tenter de triompher aux côtés de ses comparses Pierre-Yves Lord, Jean-Michel Dufaux et Michel Charette. Julien Lacroix et Arnaud Soly s’ajouteront aux joueurs de deuxième année Jay Du Temple et Phil Roy.