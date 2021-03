Le député québécois Gérard Deltell devient le leader parlementaire de l’opposition officielle à la Chambre des communes. Il avait appuyé M. O’Toole lors de la dernière course à la direction du parti en 2017, mais a choisi de rester neutre cette fois-ci.

“Il a beaucoup d’expérience à l’Assemblée nationale à Québec et aussi dans la Chambre des communes. Il a beaucoup de respect dans notre caucus et avec les autres partis aussi. Il est un orateur extraordinaire aussi et j’ai beaucoup de confiance en Gérard”, a-t-il dit.