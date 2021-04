Parti conservateur: des députés progressistes songent à succéder à Scheer

GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images

GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images

Les députés Michael Chong et Marilyn Gladu ont confirmé vendredi matin qu’ils prendront le temps de réfléchir à se porter candidats à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) .

M. Chong et Mme Gladu viennent tous deux de l’Ontario, sont en faveur du droit à l’avortement, sont prêts à marcher dans une parade de la fierté gaie et veulent voir des actions plus robustes sur le plan de l’environnement.