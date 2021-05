Cette vidéo inspirée de «Bref.» résume parfaitement notre vie durant la pandémie

Pour ceux qui l’auraient oublié ou qui étaient trop jeunes au moment des faits, Bref. était une série de capsules humoristiques française au montage ultra rapide qui a connu un succès retentissant sur le web en 2011 et en 2012, dans laquelle le comédien et humoriste Kyan Khojandi tournait en dérision les hauts et les bas de son quotidien.