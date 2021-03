L'avenir du Parlement au temps de la COVID-19 demeure suspens

Pendant une bonne partie de la journée, les députés ont débattu d’une motion du gouvernement libéral proposant de renoncer aux séances «normales» de la Chambre des communes et d’élargir plutôt le comité spécial COVID-19 qui a siégé en lieu et place depuis un mois. L’entente sur ce comité prenait fin lundi.

En vertu d’un tel scénario, la motion proposant de réunir le comité COVID-19 à raison de quatre jours par semaine sous une formule hybride, en personne et via de écrans, serait soumise à un vote mardi soir.

Les conditions du NPD

Parce qu’ils ne détiennent qu’une minorité de sièges aux Communes, les libéraux ont besoin du soutien d’au moins un des principaux partis d’opposition pour adopter cette motion. Or, les conservateurs exigent la reprise des séances «physiques» des Communes, et le Bloc québécois n’était pas impliqué dans ces négociations.

Les conservateurs veulent des réponses

Les conservateurs ont toujours indiqué qu’ils voulaient supprimer le comité spécial COVID-19 et rétablir les séances habituelles à la Chambre des communes, avec un maximum de 50 députés à la fois. Le chef conservateur Andrew Scheer a souligné lundi aux Communes la nécessité d’un retour immédiat du Parlement, tandis que la leader de l’opposition en Chambre, Candice Bergen, a exposé certaines des principales différences entre une session parlementaire normale et le comité spécial.

Tous les partis conviennent qu’il existe actuellement des limites techniques à la création d’un Parlement virtuel complet — des limites qui n’existent pas pour les comités des Communes. Ces limites avaient été soulignées dans un rapport d’un comité des Communes au début du mois. On évoque des préoccupations concernant le piratage lors des votes des députés et des questions de procédure telles que la façon de traiter les rappels au règlement et les questions de privilèges.

Les libéraux affirment que c’est pourquoi ils ont proposé d’élargir l’actuel comité COVID-19 en ajoutant une réunion par semaine et en utilisant un format hybride qui permettrait à tous les députés de participer par le biais d’une présence en personne ou virtuelle. «Avec cette motion, avec un Parlement hybride, il y aurait plus de temps pour les questions», a plaidé lundi le leader du gouvernement en Chambre, Pablo Rodriguez.

«Il y aurait des députés en Chambre et des députés par visioconférence, quel que soit le parti. Et ça permettrait à notre démocratie de fonctionner. Les députés pourraient poser des questions parce qu’ils sont des élus et non parce qu’ils vivent près d’Ottawa.»