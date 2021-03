La Ville de Paris reçoit une amende pour avoir promu «trop de femmes»

NICOLAS MESSYASZ via Getty Images

Cette amende, qui concerne l’année 2018, a été décidée par le ministère de la Fonction publique pour non respect d’une disposition sur la parité, supprimée depuis.

“Je vais me réjouir aujourd’hui que nous ayons été condamnés à une amende” pour “avoir nommé trop de femmes aux postes de direction”, a déclaré la mairesse lors d’une réunion du Conseil de Paris.

Au total, “69% des nominations, 11 femmes et seulement 5 hommes”, a-t-elle indiqué.

“Ce qui est très beau avec la bureaucratie, c’est qu’elle ne connaît absolument pas le discernement et donc, elle ose tout”, a moqué Anne Hidalgo, annonçant qu’elle ira elle-même porter le chèque de l’amende “avec (ses) adjointes, (ses) directrices et l’ensemble des femmes du secrétariat général”. “Je proposerai à toutes les présidentes de groupes, majorité comme opposition, si elles le souhaitent”, de s’y joindre, a-t-elle ajouté.

“Oui, pour promouvoir et arriver un jour à la parité, il faut accélérer le tempo et faire en sorte que dans les nominations il y ait plus de femmes que d’hommes”, a estimé l’élue.