La fameuse «conversation» reste inévitable pour les parents noirs

L’indignation mondiale après la mort de George Floyd aux États-Unis a incité Mme Hayles à commencer à être plus ouverte avec son fils Jackson, âgé de sept ans, bien qu’elle craigne d’entamer la belle innocence d’un enfant qui croit encore à la fée des dents. Bien avant son entrée à l’école secondaire, Mme Hayles a expliqué à son fils qu’il serait jugé différemment des autres élèves en raison de la simple couleur de sa peau; elle se prépare maintenant à aller un peu plus loin dans cette «conversation», un rite initiatique chez les jeunes Noirs.

Comme les autres parents noirs, Mme Hayles craint que son fils et ses amis noirs ne soient suivis et harcelés par les agents de sécurité dans les centres commerciaux et les magasins. «Un jour, il aura 16 ans et son permis de conduire, et je devrai avoir une autre conversation avec lui à ce sujet», a déclaré la mère, qui craint que son fils soit alors harcelé par la police au volant d’une voiture.