Les parcs peuvent-ils être sécuritaires dans les quartiers densément peuplés?

THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

«Peut-être que la meilleure chose que nous puissions dire, ou la chose la plus gentille que nous puissions dire, est que les gens ont désespérément envie de sortir, a indiqué Mme Lister. Ils cherchent désespérément un endroit où aller au centre-ville de Toronto.»

«Et dans les endroits où la densité est élevée et où les gens vivent principalement dans des condos, ils sont susceptibles de se rassembler dans un nombre limité d’espaces.»

Mme Lister a admis que les photos du parc bondé qu’elle avait vues sur les réseaux sociaux étaient «très bouleversantes» et qu’il était «regrettable de voir un comportement aussi dangereux».

«Nous ne pouvons pas reprocher aux gens de sortir alors que c’est la plus belle journée de l’année, mais nous devons simplement les responsabiliser un peu plus», a expliqué Jason Gilliland, directeur du programme de développement urbain de la Western University à Londo, en Ontario.

«Repenser les parcs»

«Les gens viennent de passer 10 semaines à se faire dire ce qu’ils ne devaient pas faire. Et pour certains de ces jeunes vivant dans des condos bondés ou dans des unités plus petites, ils sont habitués à ce que le prolongement de leur cour arrière soit un café, un bar ou un restaurant, ou encore ce parc.»

M. Gilliland a indiqué qu’une option pour aider à assurer la distance physique dans un parc serait de peindre des lignes ou des cercles dans l’herbe — certains parcs de New York l’ont fait — afin que les gens puissent avoir une bulle visuelle à deux mètres des autres personnes.

Créer une nouvelle «norme sociale»

Lawrence Frank, un expert en santé publique et en urbanisme à l’Université de la Colombie-Britannique, dit que les gens peuvent commencer à devenir plus téméraires à l’extérieur parce qu’ils savent que les risques d’exposition à de nouvelles gouttelettes de coronavirus sont plus faibles que dans un espace clos.