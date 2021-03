Reprise du parascolaire: «ça pourrait être école par école», dit Legault

Le premier ministre rejoint donc la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), qui demandait qu’en cas d’éclosions de COVID-19, le gouvernement renonce à redémarrer ces programmes dans certaines écoles seulement, et non pas à la grandeur du Québec.

Cette approche serait logique, a affirmé en entrevue le président de la FQDE, Nicolas Prévost, puisque le gouvernement prévoit déjà fermer seulement certaines classes ou certaines écoles, et non pas toutes les écoles, en cas d’éclosions de COVID-19.

″Ça pourrait être école par école, ou au moins sous-région par sous-région, a acquiescé M. Legault en conférence de presse à Montréal. Mon premier choix, c’est de recommencer le sport, les arts et les activités parascolaires le plus vite possible. Donc, si on est capable de les recommencer dans certaines régions, bien allons-y.