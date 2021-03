Salons de coiffure, dentistes et autres pourront rouvrir le 1er juin

PAVEL KOROLYOV via Getty Images

PAVEL KOROLYOV via Getty Images

Nombreux sont celles et ceux qui rêvent de revoir leur coiffeuse ou leur barbier. Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi qu’une ouverture progressive des établissements de soins de santé privés et de soins corporels et esthétiques pourra s’amorcer le 1er juin, à l’extérieur de Montréal.