Ouverture des pistes de ski alpin: une belle et longue saison débute

Six stations ont amorcé leurs activités ce week-end dans la province, Ski Saint-Bruno, le Camp Fortune, le Mont Habitant, Ski Montcalm, le Mont-Édouard et le Mont-Vidéo.

«C’est un début de saison incroyable, on est habitué d’ouvrir tôt, mais les températures de -7 degrés ou - 8 degrés pendant la nuit nous permettent de créer de la neige de très grande qualité et d’ouvrir beaucoup plus de pistes, et au fil des prochains jours le domaine skiable va continuer de s’agrandir».