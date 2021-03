Ottawa veut une relance qui tient compte de l'impact de la crise sur les femmes

OTTAWA — Les femmes ayant été plus durement frappées par la pandémie de COVID-19 , le gouvernement fédéral cherche à déterminer comment ses efforts de relance pourraient les aider à retourner au travail, à mieux gagner leur vie et à décrocher des emplois stables.

Plus souvent employées à temps partiel et dans des secteurs qui se sont avérés vulnérables à la crise, les femmes ont été relativement plus nombreuses que les hommes à se retrouver sans emploi dans les dernières semaines. Statistique Canada rapportait ce mois-ci que 1,5 million de travailleuses ont perdu leur emploi en mars et avril.