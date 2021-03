Osheaga annonce son retour et ses têtes d'affiche pour 2021

Mark Horton via Getty Images

Les Foo Fighters, Cardi B et Post Malone seront les têtes d’affiche du festival qui n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Cardi B sera la tête d’affiche du samedi et Post Malone du dimanche.

Evenko, qui est responsable de l’organisation d’Osheaga, a indiqué qu’elle allait surveiller l’évolution de la pandémie ainsi que les mesures sanitaires en vigueur et effectuer des mises à jour au besoin.

«Si l’événement est annulé ou reporté, Osheaga vous informera des directives et procédures d’échange ou de remboursement en temps et lieu», indique-t-on. De même, les organisateurs «attendront une date plus près du festival avant de communiquer les directives» de santé publique sur le site du parc Jean-Drapeau.