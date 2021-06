Oscars 2020: le triomphe de «Parasite» et de Bong Joon-ho

Parasite a raflé la statuette du meilleur film à la 92e cérémonie des Oscars, devenant le premier long-métrage dans une autre langue que l’anglais à réaliser cet exploit.

L’oeuvre satirique du cinéaste Bong Joon-ho a également remporté les prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et du meilleur film international - toutes des premières pour un film coréen.

Dans une année dominée par des films d’époque tels que 1917, Once Upon a Time ... In Hollywood et The Irishman, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a plutôt choisi de récompenser un portrait troublant des inégalités sociales contemporaines.

Ce choix marque un tournant pour l’institution, qui s’est longtemps contentée de reléguer les films internationaux dans leur propre catégorie.

M. Bong a été salué par plusieurs ovations. «Je suis prêt à boire ce soir», a-t-il déclaré dans un de ses discours de remerciement, faisant rugir la foule.

Le triomphe de Parasite survient au moment où le manque de diversité des finalistes a d’ailleurs été sévèrement critiqué.

Pour une 87e fois, aucune femme n’a été retenue dans la catégorie de la meilleure réalisation, ce qui a été décrié tant sur scène que sur le tapis rouge dimanche. L’actrice Natalie Portman a par exemple revêtu une cape sur laquelle on avait brodé les noms de plusieurs réalisatrices négligées, dont Lulu Wang, Greta Gerwig et Mati Diop.

Tous les prix d’interprétation ont été décernés aux favoris dans leur catégorie respective, soit Brad Pitt (Once Upon a Time ... In Hollywood), Renée Zellweger (Judy), Joaquin Phoenix (Joker) et Laura Dern (Marriage Story).

Mais il n’y a pas que Parasite qui est passé à l’histoire.

En remportant le trophée du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, le Néo-Zélandais Taika Waititi est devenu le premier réalisateur autochtone à être récompensé aux Oscars. En montant sur scène, il a dédié son prix à «tous les enfants autochtones du monde qui veulent faire de l’art, danser et écrire des histoires».

La compositrice de la bande sonore de Joker Hildur Gudnadottir est devenue seulement la troisième femme de l’histoire à obtenir l’Oscar de la meilleure musique originale.

Les statuettes ont finalement été réparties parmi tous les finalistes dans la catégorie du meilleur film, à l’exception de The Irishman de Martin Scorsese, qui cumulait pourtant dix nominations.

1917, acclamé pour ses prouesses techniques, a été récompensé pour la cinématographie de Roger Deakins, pour ses effets visuels et pour son mixage sonore. Les costumes de Little Women ont été salués, tout comme les décors de Once Upon a Time ... in Hollywood.

Pour une deuxième année consécutive, la cérémonie s’est déroulée sans animateur au Dolby Theatre de Los Angeles. Janelle Monae en a donné le coup d’envoi avec un numéro musical, suivi d’un numéro d’ouverture par Chris Rock et Steve Martin.

LES GAGNANTS ET LES NOMMÉS SONT...

Meilleur film

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

- Parasite

Meilleure actrice

- Cynthia Erivo (Harriet)

- Scarlett Johansson (Marriage Story)

- Saoirse Ronan (Little Women)

- Charlize Theron (Bombshell)

- Renée Zellweger (Judy)

Meilleur acteur

- Antonio Banderas (Pain and Glory)

- Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood)

- Adam Driver (Marriage Story)

- Joaquin Phoenix (Joker)

- Jonathan Pryce (The Two Popes)

Meilleure actrice dans un rôle de soutien

- Kathy Bates (Richard Jewell)

- Laura Dern (Marriage Story)

- Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

- Florence Pugh (Little Women)

- Margot Robbie (Bombshell)

Meilleur acteur dans un rôle de soutien

- Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

- Anthony Hopkins (The Two Popes)

- Al Pacino (The Irishman)

- Joe Pesci (The Irishman)

- Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

Meilleure réalisation

- Martin Scorsese (The Irishman)

- Todd Phillips (Joker)

- Sam Mendes (1917)

- Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood)

- Bong Joon Ho (Parasite)

Meilleur montage

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parasite

Meilleur film de langue étrangère

- Corpus Christi

- Honeyland

- Les Misérables

- Pain and Glory

- Parasite

Meilleure trame sonore

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleure chanson

- I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

- I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

- I’m Standing With You (Breakthrough)

- Into the Unknown (Frozen II)

- Stand Up (Harriet)

Meilleure direction artistique

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

Meilleurs effets spéciaux

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur scénario adapté

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- The Two Popes

Meilleur scénario original

- Knives Out

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

- Parasite

Meilleur film d’animation

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

Meilleur court métrage d’animation

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

Meilleur court métrage de fiction

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbors’ Window

- Saria

- A Sister

Meilleure direction photo

- The Irishman

- Joker

- The Lighthouse

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleurs costumes

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleurs maquillages et coiffures

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

- 1917

Meilleur documentaire

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

Meilleur court métrage documentaire

- In the Absence

- Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha

Meilleur montage sonore

- Ford v. Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur mixage sonore

- Ad Astra

- Ford v. Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time… in Hollywood

Avec La Presse canadienne