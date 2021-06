L’homme qui a l’air coincé dans la rivière est en fait un agent travaillant pour la Fondation pour la survie des orangs-outans de Bornéo, une organisation à but non lucratif visant à protéger les espèces menacées.

“Quelqu’un lui a dit qu’il y avait un serpent dans la rivière. Le gardien s’y est rendu et a nettoyé les buissons. Un orang-outan est venu sur la rive et regardait ce qu’il faisait. Il s’est alors approché et a donné sa main. Le gardien s’est éloigné. Je lui ai demandé plus tard pourquoi et il a dit : ‘C’est un animal sauvage, pas un animal que nous connaissons’”, a expliqué l’auteur du cliché.