ONU: le Canada n'aura pas son siège au Conseil de sécurité

Le Canada a perdu son pari visant à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Ses concurrents, la Norvège et l’Irlande, ont obtenu les deux sièges disponibles, mercredi.

Déjà, en 2010, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait perdu cette course, aux mains de l’Allemagne et du Portugal. Dès son élection, en octobre 2015, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que “le Canada était de retour” sur l’échiquier international, et il avait promis de faire campagne pour regagner un siège au Conseil de sécurité.