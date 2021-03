L'épidémie de Covid-19 est à un «point décisif», estime l'OMS

L’épidémie, découverte en décembre à Wuhan en Chine, a contaminé plus de 78 600 personnes dans ce pays, dont plus de 2700 mortellement.

Mais, a souligné le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “c’est ce qui se passe dans le reste du monde qui est maintenant notre plus grande préoccupation”, avec plus de 3470 cas dans 44 pays.

En même temps, a relevé le directeur de l’OMS, “plusieurs pays n’ont pas signalé de cas depuis plus de deux semaines”, comme la Belgique, le Cambodge, l’Inde, la Russie et le Vietnam. “Chacun de ces pays est différent. Et chacun montre que des mesures agressives et précoces peuvent empêcher la transmission avant que le virus ne s’installe”, a-t-il assuré.