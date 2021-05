Des acteurs ayant incarné un médecin à l'écran rendent hommage aux vrais professionnels

Les hommages et remerciements s’accumulent pour tout le personnel de la santé depuis le début de la pandémie de COVID-19.

D’Olivia Wilde (Dr. House) à Sandra Oh (Grey’s Anatomy) en passant par Neil Patrick Harris (Doogie Howser, M.D.) et Freddie Highmore (The Good Doctor), une brochette de comédiens ont tenu à rappeler l’importance dans nos vies des professionnels de la santé dans une vidéo publiée sur le compte Instagram d’Olivia Wilde.