Deux syndicats d'enseignants choqués par les offres de Québec

MONTRÉAL — Les deux fédérations de syndicats d’enseignants sont choquées des offres du Conseil du trésor, qui feraient passer de 32 à 40 heures la semaine de travail. De plus, les premiers échelons de l’échelle de salaire ne seraient plus abolis.

Mais les syndicats d’enseignants ont eu la surprise, au cours des derniers jours, de constater que les six premiers échelons n’étaient plus abolis dans les dernières offres du Conseil du trésor. Québec opte plutôt pour une bonification du salaire des six premiers échelons. Et l’échelle compterait toujours 17 échelons, soit 42 431 $ au premier échelon jusqu’à 82 585 $ au 17e.