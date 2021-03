Offre d'achat de Cogeco: la famille Audet réitère sa fin de non-recevoir

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL — La famille Audet, qui détient la majorité des actions avec droit de vote de Cogeco , réitère la fin de non-recevoir opposée à l’offre d’achat non sollicitée d’Altice USA et de Rogers Communications.

Dans un communiqué transmis lundi après-midi, Louis Audet a tenu à «clarifier sans équivoque» les intentions de la famille à l’égard de l’entreprise, qui est présente dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.