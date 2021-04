«Occupation Double Chez Nous»: nous devons parler de la «twist suprême»

Noovo

Soyons francs : la cuvée de candidats d’Occupation Double Chez Nous est en deça des attentes jusqu’à présent. Cela n’a rien d’anormal en soi. Il y a des années meilleures que d’autres pour toutes les émissions de téléréalité. Mais cette édition plus que les précédentes, nous avons un peu trop souvent l’impression que c’est la production qui doit faire tout le travail.

Oui, il y a beaucoup de rapprochements (Vincent a dû déjà dire au moins 8347 fois à Noémie qu’il l’aime).

Oui, il y a des candidats un peu trop pompettes qui l’échappent au mauvais moment (Patrick, pour ne pas le nommer).

Et oui, il y a Julie qui est là pour dire les vraies affaires et montrer à tout le monde qu’elle n’est pas qu’un vulgaire plan B (n’est-ce pas, Renaud?).

Mais le jeu est beaucoup trop propre, trop poli, car les candidats actuels semblent beaucoup plus conscients, justement, du jeu et des rouages de la production que ceux des éditions précédentes. Il faut dire que le confinement les a mieux préparés à ce qu’ils allaient vivre pendant ces quelques semaines de télévision. Le fait d’être au Québec et non à des milliers de kilomètres de leurs proches doit également peser dans la balance.

«Je ne suis pas venu pour gagner, mais pour avoir un impact positif sur la vie des gens», a notamment déclaré Charles, mâle alpha et leader suprême, ce dimanche 11 octobre, lors du souper des garçons. De quoi engorger les urgences du Québec avec des cas de migraine et de paralysie du visage suivant un froncement de sourcils trop prononcé.

Bref, si la présente cuvée était (et non «serait», comme dirait Noémie) une équipe de hockey, elle serait probablement assez compétitive pour obtenir la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Mais elle se ferait tout de même sortir en quatre matchs en raison de son manque de joueurs étoiles.

Il y a eu une élimination double cette semaine. Émilia et Renaud ont dû quitter l’aventure. Et nous pouvions entendre une mouche voler dans les salons des quatre coins de la province. Pour la troisième fois en autant d’éliminations, il n’y avait aucun suspense.

Évidemment, c’est maintenant que ça devrait jouer du coude entre les nombreux candidats qui s’affichent officiellement en couple, et ceux et celles qui ont un peu plus de difficulté à se brancher.

Le temps presse pour Naadei et Stacey (pour ne pas les nommer).



«Lost dans la sauce»

À ce moment crucial de l’aventure, Jay Du Temple nous a appris que des candidats des saisons précédentes d’Occupation Double fouleront le «tapis rouge de la deuxième chance» dimanche prochain.

La voilà, la fameuse «twist suprême».

À OD Extra, l’animateur a parlé de ce revirement comme d’«un genre de mini All-Stars à l’intérieur de OD Chez Nous». L’utilisation du terme «All-Stars» nous indique déjà qu’il n’y a absolument aucune chance que nous voyions Yuri et Pierre Hans débarquer dans Lanaudière.

S’agit-il d’un stunt comme la brève visite de Sansdrick à Pézie en Grèce?

Ou s’agit-il réellement d’une façon de remonter le niveau de qualité des candidats de cette saison en misant sur des valeurs sûres? Même s’il est convaincu du contraire, Charles ne ferait pas le poids (par exemple) face au lion Kevin Lapierre ou au train de Renaud Blanchet.

Le fameux épisode de la taupe, qui avait berné tant de sites à potins l’an dernier, nous a évidemment appris à demeurer sur nos gardes.

D’un autre côté, nous avons vu ce qui s’est passé lorsque Philippe a tenté un retour en force à OD Grèce. Une semaine et ce fut «Ciao bye, le caniche»!

S’il s’agit d’un revirement en bonne et due forme, que cela nous indique-t-il sur la réelle volonté de la production de diversifier son casting?

Tout ça pour dire que Naadei et Stacey risquent de ne pas être plus avancée.

Parmi les cinq candidats qui seront révélés plus tard cette semaine, Julie-Anne d’OD Grèce, qui n’a plus 28 ans et qui «n’est plus pognée dans le cul» (selon ses dires), effectuera un retour dans l’émission qui lui aura tout de même permis de trouver momentanément l’amour.

Ceci étant dit, hier matin, la nouvelle trentenaire souhaitait un bon dimanche à ses abonnés sur Instagram en affichant sa bonne humeur dans les rues de la métropole.

Nous vous laissons tirer vos propres conclusions.