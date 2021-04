«Occupation Double Afrique du Sud»: Rym et Louis-Philippe ne sont plus ensemble

HuffPost Québec

Le retour d’Afrique du Sud ne semble pas facile pour certains candidats d’Occupation Double. Après la rupture de Karl et Ophélia, c’est au tour de Rym et Louis-Philippe d’annoncer qu’ils ne sont plus ensemble.

C’est la belle Algérienne qui en a d’abord fait l’annonce dans une story sur Instagram, ce dimanche 22 décembre. Elle a d’abord tenu à spécifier qu’elle et L-P n’avaient jamais formé officiellement un couple.

«Moi et LP, je pense qu’on veut se concentrer chacun de notre côté sur nos vies, a-t-elle ajouté. Il n’y a rien de dramatique, il y a des raisons privées aussi que je veux garder pour moi. Mais, sinon, on est en bons termes, et on va rester, espérons-le, des amis.»

Louis-Philippe a par la suite confirmé la nouvelle, lui aussi par le biais d’une story.

«Juste une petite vidéo pour dire que Rym et moi on n’est plus ensemble. On s’entend super bien et tout, on reste de bons amis mais sans plus. Donc, sur ce, joyeux temps des Fêtes, guys.»

Vendredi dernier, c’est Ophélia qui annonçait que la distance avait eu raison de son couple avec Karl, alors qu’elle habite à Québec et lui, à Montréal.

En espérant que les deux couples chouchous, Math et Trudy, ainsi que Claudie et Mathieu, connaîtront un retour à la vraie vie moins difficile.