«Occupation Double Afrique du Sud»: rupture pour Math et Trudy

Comme le veut désormais la tradition, le plus récent couple gagnant d’ Occupation Double a annoncé sa séparation, et ce, à peine quelques semaines après la diffusion de la grande finale.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci semble avoir laissé un goût assez amer à la principale intéressée.

Trudy a pris la parole sur Instagram, ce dimanche 12 janvier, question de nous faire oublier momentanément le mauvais temps, les mauvaises conditions routières et les pannes d’électricité, pour annoncer la fin de sa relation avec Mathieu (Robi), environ six semaines après avoir mis la main sur le luxueux condo à Mirabel et tout ce qui vient avec.