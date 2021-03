Évidemment, «Occupation Double» sera de retour en 2020

La grande aventure Occupation Double Afrique du Sud a (presque) pris fin, ce dimanche 1er décembre, alors que Mathieu (Robi) et Trudy ont remporté les grands honneurs , tandis que Kevin a été élu «candidat coup de coeur» par le public de cette édition qui passera à l’histoire.

Et comme le veut désormais la tradition, Jay Du Temple a profité des festivités pour annoncer, en direct du Casino de Montréal, que l’émission de téléréalité la plus populaire du Québec sera bel et bien de retour l’automne prochain, sur les ondes de V.