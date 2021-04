«Moi, c’est Denise. Si tu ne comprends pas l’anglais, c’est les genoux… The Knees. Je suis une grande fan de hockey, donc je ne passerai pas par la bande pour te dire que mon grand rêve, c’est de te plaquer dans le coin et de te donner deux minutes de punition pour bâton élevé. Tu vas t’apercevoir que la petite madame est encore dans la game! Pas mal plus offensive que défensive, je vais aller droit au but et te dire que j’aimerais ça être ta Coupe Stanley», a-t-elle déclaré avec une assurance et une attitude à faire pâlir plusieurs joueurs du Canadien de Montréal.