«Occupation Double»: Mathieu (Robi) fait le point sur sa rupture

Bertrand Exertier via Instagram/matrobby

Trudy a pris tout le monde par surprise (ou pas), ce dimanche 12 janvier, en annonçant que le couple gagnant d’ Occupation Double Afrique du Sud n’était plus.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le message partagé par la chanteuse par l’entremise de son compte Instagram contenait son lot de sous-entendus nous laissant croire que cette relation ne s’était pas très bien terminée.

Un peu plus de 24 heures plus tard, Mathieu (Robi) a réagi à la nouvelle en diffusant une vidéo par l’entremise d’une story Instagram dans laquelle il confirme la nouvelle et fait le point sur la situation.