«Occupation Double»: des excuses, des pleurs et du soutien

Avant que les hostilités de cette intense émission soient lancées, l’animateur Jay Du Temple a annoncé aux candidats et au public que le résultat du vote final avait été très serré. Le couple de Trudy et Math a devancé celui formé par Claudie et Mathieu par seulement 1,33%.

Mathieu fait face à ses responsabilités

Karl, Kiari et Louis ont aussi fait leur mea culpa, eux qui ont également tenu des propos peu aimables à l’endroit de celui qui a été accueilli à son retour à Montréal par ses amis et... Jennifer! Dans une vidéo de la fête organisée par ses amis, on a vu d’autres rapprochements entre Jennifer et Kevin, mais ces derniers ont indiqué être seulement des amis pour l’instant.