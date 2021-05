«Occupation Double Chez Nous»: le moment est venu de passer aux choses sérieuses

Julie Perreault via Noovo

Plus la saison d’Occupation Double Chez Nous progresse, plus deux scénarios se dessinent à l’horizon :

1. Les sites de potins du Québec seront très occupés entre les mois de janvier et mars 2021, lorsque les candidats et les candidates annonceront tour à tour leur séparation sur Instagram.

2. Les dignes représentants de la présente cuvée se sont vraiment inscrits dans le but de trouver l’amour, et d’offrir ainsi à Jay Du Temple un bilan à faire rougir d’envie sa bonne amie Katherine Levac, avant que celle-ci n’amorce son premier tour de piste à la barre de L’amour est dans le pré.

Pour la deuxième fois en autant de semaines, un candidat a décidé de plier bagage et de suivre sa douce moitié à la suite de l’élimination de celle-ci. Cette fois, ce fut Jordan et Julie-Anne.

Car il est de plus en plus clair qu’Occupation Double Chez Nous, c’est une affaire de couples!

Oui, nous sommes (presque) capables de le dire sans rire à présent.

Pas de moustache, pas de pouvoir

Après un party particulièrement mouvementé, Kevin s’est retrouvé dans une position plutôt précaire. Et parions qu’au terme de l’épisode diffusé ce dimanche 8 novembre, les chances du roi de la jungle de remporter le prix du public pour une deuxième fois en autant de saisons sont pratiquement inexistantes.

Mais à la table de délibération, ce dernier a tout de même défendu le choix le plus logique et sensé pour son propre parcours.

Kevin a défendu les intérêts de son bon ami Kiari en gardant Marjorie dans l’aventure. Et il s’est donné une chance de voir comment sa relation avec Cintia pourrait évoluer sans avoir à gérer la distraction d’avoir Julie-Anne constamment dans les parages. Loin des yeux, loin du coeur.

Une décision qui pourrait également faire le plus grand bien à Cintia, qui devait cohabiter avec Julie-Anne et qui perdait de plus en plus ses moyens lorsque celle-ci s’approchait à moins de deux mètres de son protégé.

Kevin s’est-il tiré dans le pied en ce qui a trait à la vision du public? Probablement. Mais il semble néanmoins bien conscient de l’image qu’il projette à l’intérieur comme à l’extérieur des maisons.

Peut-on parler de stratégie dans son cas? S’il y a une chose qu’Occupation Double Afrique du Sud nous a apprise, c’est que Kevin est tout sauf un bon stratège. Il joue franc-jeu en faisant tout pour avoir le moins de squelettes dans le placard possibles à la fin de son aventure. Donc oui et non, compte tenu de l’issue du vote.

Pas le temps de niaiser

Depuis qu’ils ont décidé de s’allier, Cintia et Kevin doivent composer avec la pression de faire évoluer leur relation à vitesse grand V pour rattraper le peloton. Un constat qui a créé bien des frictions lors du party de la semaine.

D’un côté, Kevin veut continuer de prendre son temps et de profiter de son aventure sans trop se soucier des enjeux (ce qui est à la base la meilleure stratégie pour remporter les grands honneurs à OD). De l’autre, Cintia, en plus de devoir composer avec la présence de Julie-Anne, espère de plus en plus voir les sentiments de son homme évoluer au même rythme que les siens.

Le privilège de pouvoir visionner le souper de filles, d’entendre Julie-Anne et Cintia parler clairement de la relation bien différente qu’elles entretiennent respectivement avec lui et de mettre les points sur i, a visiblement sonné quelques cloches chez Kevin.

Ce dernier a pris une décision crève-cœur, mais réfléchie. Et ce sera le cas chaque semaine à partir de maintenant pour tous les candidats.

Fier compétiteur et (très) mauvais perdant, Jordan ne se contenait plus après avoir compris qu’il n’avait plus de chances d’élire domicile à Laval.

Après avoir brassé un peu d’air, il a tout de même salué dignement Kevin… non pas sans mentionner par la suite qu’il trouvait sa décision décevante, surtout venant d’un candidat disant prôner les couples.

Petite nouvelle pour Jordan, qui n’avait visiblement pas suivi : avec le départ de Karine (qui, pour sa part, a su partir la tête haute), tous les candidats sont en couple (à différents niveaux) dans les maisons de la Montagne Coupée.