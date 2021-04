Sacha Bourque via Instagram/julie.od_officiel

Comme nous le soulignions jeudi dernier, la participation de Julie Munger à Occupation Double Chez Nous commence à faire des remous en raison des moyens extrêmement limités pris par la production pour réellement célébrer la différence et la diversité corporelle.

Isolée dans Lanaudière, éloignée des réseaux sociaux, Julie a fait preuve d’une grande clairvoyance dans l’épisode diffusé ce mardi 6 octobre en parlant ouvertement de sa position dans le jeu, et de la manière on ne peut plus prévisible dont se déroule son parcours jusqu’à présent.

«Je suis peut-être son genre de fille intellectuellement [à Patrick, son coup de coeur, ndlr], mais pas physiquement. C’est du déjà-vu. Et on rajoute un gars comme Jordan, qui va être encore le même genre que les gars qui sont déjà ici, et que je ne suis pas certaine qu’il aimerait une fille curvy», a-t-elle déclaré à Jay Du temple.

«Je lui ai parlé [à Jordan] et il m’a dit : ″Tu me fais penser à mon frère″», a renchéri la candidate en livrant sa meilleure imitation d’un rire de douchebag, avant d’enchaîner avec un «Good, bro!» qui voulait tout dire.

«Là, ça me confronte devant tout le Québec de vivre cette émotion-là et de ne pas aller chez nous brailler. Là, je braille tout le temps...»

«Le Top 1 du Québec»

L’animateur a aussitôt questionné la candidate a savoir si elle pensait qu’elle pouvait être la «Top 1 du Québec».

«J’espère que j’inspire beaucoup plus que je peux penser que j’inspire ici. Et j’espère que ça va faire avancer les choses, et que ça va faire comprendre à plein de gens que la différence, c’est beau», a répondu Julie.

Rappelons ici que l’émission de ce soir a été tournée il y a trois semaines. Ce qui signifie que la production était bien au fait de la relation qui allait se développer entre le public et une candidate comme Julie. Et malgré tout, elle continue de miser à 95% sur le même genre de casting qu’il y a quinze ans.

Et justement, comme il y a trois semaines d’écart entre le tournage et la diffusion des émissions, la production a eu suffisamment de temps pour corriger le tir et prévoir les nombreuses critiques qui fuseraient à cet égard en préparant l’entrée de nouveaux candidats qui auraient pu apporter à leur façon un peu plus de diversité à l’écran.

La saison est encore jeune. Et le fait que Julie ait osé parler haut et fort de ces problèmes - que tout le monde pouvait voir venir de très loin - devrait normalement avoir un impact sur la façon de penser le show, à court ou à long terme.

Nous verrons bien.

Ah oui, William a été éliminé.

Et Jay Du Temple a annoncé qu’un nouveau candidat (ou une nouvelle candidate) fera bientôt son entrée dans l’aventure.

Avouez que vous ne les aviez pas vu venir, celles-là...