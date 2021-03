«Occupation Double» aura finalement lieu... chez nous!

Pour la production, cette nouvelle saison risque aussi d’être particulièrement payante puisque les dépenses seront moins importantes que pour les éditions précédentes, et qu’un plus vaste auditoire pourrait être potentiellement au rendez-vous pour ce quatrième tour de piste de l’animateur Jay Du Temple.

«Cette année, OD sera bleu comme le panier, symbole d’une économie fière et lucide. Si OD a mis en valeur des destinations telles l’Indonésie, la Grèce et l’Afrique du Sud dans les dernières années, cette fois OD permettra au public de découvrir les endroits et les activités les plus insolites, exotiques et sublimes du Québec», a déclaré la productrice de l’émission, Julie Snyder.