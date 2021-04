«Occupation Double Chez Nous»: voyages de rechange et mauvaises stratégies

Cette année ne fait aucunement exception à la règle alors que nous avons déjà eu droit à notre lot de larmes, d’insécurités et de remises en question. Car il y a le jeu, et il y a les raisons d’y jouer. Il y a les premières impressions, et il y a celles qui vont durer.

L’aventure dans l’aventure

Dans un premier temps, Renaud et Andréanne ont eu droit à une petite escapade platonique à l’île d’Anticosti, au cours de laquelle il y a eu beaucoup plus de gros plans sur des canettes de Guru que de rapprochements.

Puis, Jay Du Temple a pu envoyer Martine et Carl avec un C dans l’espace par l’entremise d’un voyage virtuel. Notons que le manque total d’enthousiasme des différents candidats face à cette annonce valait son pesant d’or.

Erreur de débutants

Ne sachant plus trop où se situer par rapport aux garçons et aux filles, Martine a décidé de sacrifier son nouveau Top 1, sachant pertinemment que ses jours pourraient être désormais comptés. Résultat : Carl avec un C et Jamie ont déjoué les pronostics, et Mickaël a dû plier bagage.