«Occupation Double Chez Nous»: un bref instant digne de mention

Car même si bien des coussins ont dû étouffer les hurlements de frustration de nombre de téléspectateurs au cours des dernières semaines chaque fois que Charles a ouvert la bouche, nous devons reconnaître qu’il sait défendre son point et prendre le contrôle d’une conversation (même si le mur et le dur retour à la réalité sont désormais inévitables pour le leader).

Il était tout à fait logique et prévisible que Charles cherche à défendre ses intérêts en minimisant l’impact et la gravité du geste posé par Éloïse, et en mettant l’accent sur les ô combien inquiétantes informations auxquelles elle a eu accès.

Les deux côtés de la médaille

Quand on parle de premières dans l’histoire d’Occupation Double, en voici toute une. Et celle-ci ne se serait probablement pas produite sans l’apport de vétérans comme Kevin —et même Julie-Anne, qui a su prendre position à la table et argumenter avec calme et assurance—, qui n’étaient pas encore sous l’emprise de Charles.